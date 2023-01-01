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Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.22023, Тхенъюан vs Амралиев
Спорт, Смешанные единоборства18+
Сезоны и серии
- 18+19 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+12 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+23 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+16 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+21 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+14 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+29 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+30 мин
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
Сюжет
Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.
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