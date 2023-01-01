Уулу vs Ульянов
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Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
1-й сезон
Уулу vs Ульянов

Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.22023, Уулу vs Ульянов
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.

Сериал Уулу vs Ульянов 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

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