WinkСериалыКикбоксинг. Кубок стран ШОС 20231-й сезонУулу vs Ульянов
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22023, Уулу vs Ульянов
Спортивный, Спортивный18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.
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