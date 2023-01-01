Артющенко vs Андреев
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Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
1-й сезон
Артющенко vs Андреев

Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.22023, Артющенко vs Андреев
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.

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