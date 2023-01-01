Пасько vs Жарекеев
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Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023
1-й сезон
Пасько vs Жарекеев

Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.22023, Пасько vs Жарекеев
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.

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Жанр
Спортивный
Время
23 мин / 00:23

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