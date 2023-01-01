WinkСериалыКикбоксинг. Кубок стран ШОС 20231-й сезонПасько vs Жарекеев
Кикбоксинг. Кубок стран ШОС 2023 (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.22023, Пасько vs Жарекеев
Спортивный, Спортивный18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Лучшие кикбоксеры сразились на форуме ПМЭФ в Петербурге! На кону Кубок стран ШОС! В главном бою вечера звезде российского кикбоксинга Владиславу Туйнову противостоял опытный боец из Китая Тан Сяо Фэн.
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