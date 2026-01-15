WinkСериалыКартотека. Театры2-й сезон
Картотека. Театры (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
2023, Картотека. Театры. Сезон 2 7 серий
Документальный
О сериале
Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.