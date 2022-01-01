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Картотека. Театры (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.12022, Ненастоящий театр нереальных масштабов. (г. Глазов)
Документальные12+
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+23 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+28 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+28 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+31 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+31 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+39 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+42 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+45 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+30 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+29 мин
Картотека. Театры
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.
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