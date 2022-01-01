Ненастоящий театр нереальных масштабов. (г. Глазов)
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Картотека. Театры
1-й сезон
Ненастоящий театр нереальных масштабов. (г. Глазов)

Картотека. Театры (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.12022, Ненастоящий театр нереальных масштабов. (г. Глазов)
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

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