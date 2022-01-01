Картотека. Театры (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Среди духов и богов». (г. Улан-Удэ )
Картотека. Театры
Документальный12+

Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг