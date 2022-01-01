100 километров театра. (г. Лесосибирск)
Wink
Сериалы
Картотека. Театры
1-й сезон
100 километров театра. (г. Лесосибирск)

Картотека. Театры (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.12022, 100 километров театра. (г. Лесосибирск)
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Серия фильмов об уникальных театрах страны: Карелия, Татарстан, Якутия, Башкирия. 4 иностранца оказываются внутри национальных театров народов России и открывают для себя их колорит. Француз, поляк, грек, колумбиец оказались за куличами, залах и даже внутри пьес.

Сериал 100 километров театра 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг