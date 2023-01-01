Wink
Сериалы
Каннамская красотка
1-й сезон

Каннамская красотка (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22018, My ID is Gangnam Beauty (Nae aidineun gangnammiin) 16 серий
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства еe дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но еe продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.

Сериал Каннамская красотка 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb