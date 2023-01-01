Каннамская красотка
Wink
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Каннамская красотка
9.22018, My ID is Gangnam Beauty (Nae aidineun gangnammiin) 1 сезон
Мелодрамы16+

Каннамская красотка (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Кан Ми-рэ всю жизнь была скромной дурнушкой. В детстве ее дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций. Теперь она учится в университете, но ее продолжают дразнить и презрительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, которому важна не внешняя, а внутренняя красота.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb