Каннамская красотка (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Кан Ми-рэ всю жизнь была скромной дурнушкой. В детстве ее дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций. Теперь она учится в университете, но ее продолжают дразнить и презрительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, которому важна не внешняя, а внутренняя красота.



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