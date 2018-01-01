Каннамская красотка. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Каннамская красотка
1-й сезон
10-я серия
9.22018, My ID is Gangnam Beauty (Nae aidineun gangnammiin)
Мелодрама16+

Каннамская красотка (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства еe дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но еe продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.

Сериал Каннамская красотка 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb