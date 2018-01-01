9.22018, My ID is Gangnam Beauty (Nae aidineun gangnammiin)
Мелодрама16+
Каннамская красотка (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+60 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+61 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+62 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+62 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+61 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+68 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+65 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+61 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+66 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+68 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+68 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+67 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Каннамская красотка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства еe дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но еe продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.
Сериал Каннамская красотка 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама
КачествоFull HD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb