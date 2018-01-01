Каннамская красотка (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Бывшая всю жизнь дурнушкой Кан Ми-рэ выросла скромной. С самого детства еe дразнили и задирали из-за внешности, поэтому девушка сделала несколько пластических операций и стала красивой. Теперь она учится в университете, но еe продолжают дразнить и унизительно называют каннамской красоткой. Однажды Ми-рэ знакомится с парнем, который обращает внимание не на внешнюю красоту, а на внутреннюю.



