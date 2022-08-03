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Как я встретил вашу маму
3-й сезон

Как я встретил вашу маму (сериал, 2007) сезон 3 смотреть онлайн

9.02007, How I Met Your Mother 20 серий
Комедия, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Американский комедийный сериал, которые одинаково высоко ценят зрители и телекритики. По сюжету, в 2030 году архитектор Тед Мосби решает рассказать своим детям-подростком о том, как познакомился с их матерью. Так начинается веселое ностальгическое путешествие во времена молодости Теда.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Как я встретил вашу маму»