Вот и подходит к концу эпопея под названием «Как я встретил вашу маму». Друзья прошли вместе сквозь бесчисленные расставания Теда, переезды Маршала и Лили и даже галстук Барни с утками. Если вам не терпится узнать все подробности истории Теда, скорее заходите на Wink, где вас ждет 9 сезон в хорошем качестве, который можно смотреть онлайн бесплатно.



История, которую Тед Мосби рассказывает в 2030 году своим детям-подросткам, близится к финалу. Вот-вот зрители узнают, как именно он познакомился со своей будущей женой и любовью всей его жизни. Впереди еще одно не менее важное событие — свадьба Робин и Барни. Дойдет ли эта пара до алтаря или найдет повод для расставания? Сможет ли Маршал получить работу мечты? Чем же все-таки закончится сериал, принесший Нилу Патрику Харрису сразу несколько номинаций на «Золотой глобус»?



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