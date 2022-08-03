Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2012) сезон 8 смотреть онлайн
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О сериале
Воссоединение Теда и Виктории заинтриговало всех поклонников комедии. Встречайте 8 сезон «Как я встретил вашу маму», который покажет, что же произошло с ними дальше. Вы узнаете, как помолвка повлияла на отношения Барни и Куинн, и как дела у новоиспеченных родителей Маршала и Лили. Чтобы вновь увидеть любимых героев, спешите этот сериал смотреть бесплатно и в хорошем качестве на Wink.
Как бы романтично ни было убежать с любимым в закат, это не всегда работает. Не получилось и у Виктории: она не может смириться с тем, что между ней и Тедом всегда будет Робин.
Тем временем Лили устраивается на работу арт-консультантом к бывшему мужу Зоуи. После расставания с Куинн Барни осознает, что они с Робин созданы друг для друга, и делает девушке предложение. У Маршала неприятности: его фирма лишилась всех своих клиентов, и он вынужден искать работу. Приближается день свадьбы Робин и Барни…
Чем он закончится, будет приятнее всего узнать, если смотреть «Как я встретил вашу маму 8 сезон» в озвучке «Кураж-Бамбей». Сериал о пятерых друзьях доступен онлайн и в хорошем качестве.
Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер