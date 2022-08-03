Воссоединение Теда и Виктории заинтриговало всех поклонников комедии. Встречайте 8 сезон «Как я встретил вашу маму», который покажет, что же произошло с ними дальше. Вы узнаете, как помолвка повлияла на отношения Барни и Куинн, и как дела у новоиспеченных родителей Маршала и Лили. Чтобы вновь увидеть любимых героев, спешите этот сериал смотреть бесплатно и в хорошем качестве на Wink.



Как бы романтично ни было убежать с любимым в закат, это не всегда работает. Не получилось и у Виктории: она не может смириться с тем, что между ней и Тедом всегда будет Робин.

Тем временем Лили устраивается на работу арт-консультантом к бывшему мужу Зоуи. После расставания с Куинн Барни осознает, что они с Робин созданы друг для друга, и делает девушке предложение. У Маршала неприятности: его фирма лишилась всех своих клиентов, и он вынужден искать работу. Приближается день свадьбы Робин и Барни…



Чем он закончится, будет приятнее всего узнать, если смотреть «Как я встретил вашу маму 8 сезон» в озвучке «Кураж-Бамбей». Сериал о пятерых друзьях доступен онлайн и в хорошем качестве.

