Ловелас в поисках второй половинки, влюбчивый архитектор после очередного расставания, семейная пара в ожидании ребенка — узнали? Сериал «Как я встретил вашу маму» представляет 7 сезон, в котором вас ждет встреча с любимыми героями в новых обстоятельствах. Они по-прежнему встречаются в любимом баре, обсуждают все на свете и делятся друг с другом историями. Если зайти на Wink, то следить за их приключениями можно будет бесплатно и в хорошем качестве.



Маршалу удается получить работу в юридической фирме, которая специализируется на охране окружающей среды. Барни пытается наладить отношения со своей девушкой Норой, тогда как Робин продолжает тайно испытывать к нему чувства. После некоторых событий ей приходится начать ходит к психологу. Позже Барни проигрывает спор Лили и Маршалу и вынужден носить галстук с утками в течение целого года.



Теперь смотреть седьмой сезон сериала «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей» можно бесплатно. Для этого достаточно зайти на Wink, не проходя процедуру регистрации. Сериал доступен для просмотра онлайн бесплатно и в хорошем качестве.

