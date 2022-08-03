Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2011) сезон 7 смотреть онлайн
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О сериале
Ловелас в поисках второй половинки, влюбчивый архитектор после очередного расставания, семейная пара в ожидании ребенка — узнали? Сериал «Как я встретил вашу маму» представляет 7 сезон, в котором вас ждет встреча с любимыми героями в новых обстоятельствах. Они по-прежнему встречаются в любимом баре, обсуждают все на свете и делятся друг с другом историями. Если зайти на Wink, то следить за их приключениями можно будет бесплатно и в хорошем качестве.
Маршалу удается получить работу в юридической фирме, которая специализируется на охране окружающей среды. Барни пытается наладить отношения со своей девушкой Норой, тогда как Робин продолжает тайно испытывать к нему чувства. После некоторых событий ей приходится начать ходит к психологу. Позже Барни проигрывает спор Лили и Маршалу и вынужден носить галстук с утками в течение целого года.
Теперь смотреть седьмой сезон сериала «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей» можно бесплатно. Для этого достаточно зайти на Wink, не проходя процедуру регистрации. Сериал доступен для просмотра онлайн бесплатно и в хорошем качестве.
Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер