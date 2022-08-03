Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2009) сезон 5 смотреть онлайн

В пятом сезоне личная жизнь героев буквально бурлит! Герои пытаются забыть полученные в прошлом сердечны раны, расстаются и сходятся, встречают новых партнеров. Чтобы бесплатно следить за развитием их отношений и смотреть онлайн сериал «Как я встретил вашу маму 5 сезон» в озвучке «Кураж-Бомбей» и в хорошем качестве, заходите на Wink.



Тед преподает архитектуру, Барни и Робин не могут определиться со своими отношениями, а Маршал все еще размышляет о детях.

После многочисленных ссор и попыток сойтись с Барни, Робин начинает встречаться со своим соведущим Доном Фрэнком. После того, как ей предлагают работу в Чикаго, Робин приходится принять непростое решение. Тед знакомится со студенткой по имени Синди, между ними завязываются романтические отношения. Трудолюбивый архитектор не подозревает, что его новая девушка связана с матерью его будущих детей…



На Wink сериал «Как я встретил вашу маму» доступен для просмотра бесплатно, в хорошем качестве. 5 сезон — это любимые герои в неожиданных ситуациях и полюбившийся зрителям юмор в каждом диалоге.

