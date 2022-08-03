Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2009) сезон 5 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В пятом сезоне личная жизнь героев буквально бурлит! Герои пытаются забыть полученные в прошлом сердечны раны, расстаются и сходятся, встречают новых партнеров. Чтобы бесплатно следить за развитием их отношений и смотреть онлайн сериал «Как я встретил вашу маму 5 сезон» в озвучке «Кураж-Бомбей» и в хорошем качестве, заходите на Wink.
Тед преподает архитектуру, Барни и Робин не могут определиться со своими отношениями, а Маршал все еще размышляет о детях.
После многочисленных ссор и попыток сойтись с Барни, Робин начинает встречаться со своим соведущим Доном Фрэнком. После того, как ей предлагают работу в Чикаго, Робин приходится принять непростое решение. Тед знакомится со студенткой по имени Синди, между ними завязываются романтические отношения. Трудолюбивый архитектор не подозревает, что его новая девушка связана с матерью его будущих детей…
На Wink сериал «Как я встретил вашу маму» доступен для просмотра бесплатно, в хорошем качестве. 5 сезон — это любимые герои в неожиданных ситуациях и полюбившийся зрителям юмор в каждом диалоге.
Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер