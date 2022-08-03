Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2007) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
Горячие аргентинские парни, ревность и квартирный вопрос — сериал «Как я встретил вашу маму 3 сезон» приготовил для зрителей много интересных сюжетных поворотов, которые стоит увидеть в хорошем качестве. Теперь каждый может сделать это онлайн и бесплатно на Wink.
Робин возвращается из Аргентины вместе с новым бойфрендом по имени Гаэль, который тут же всех очаровывает. Тед хочет заставить Робин ревновать и идет на свидание с девушкой, которую недавно встретил в баре. Тем временем Маршал и Лили решают, что пора сменить квартиру, которую они делят с Тедом, на что-то более подходящее. В результате поисков они находят дом своей мечты и буквально влюбляются в него, но, увы, позволить его себе не могут. Позже Маршал все-таки соглашается на покупку, но обнаруживает, что квартира была создана по некачественному проекту и расположена в районе с плохой экологической обстановкой...
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Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер