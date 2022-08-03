Горячие аргентинские парни, ревность и квартирный вопрос — сериал «Как я встретил вашу маму 3 сезон» приготовил для зрителей много интересных сюжетных поворотов, которые стоит увидеть в хорошем качестве. Теперь каждый может сделать это онлайн и бесплатно на Wink.



Робин возвращается из Аргентины вместе с новым бойфрендом по имени Гаэль, который тут же всех очаровывает. Тед хочет заставить Робин ревновать и идет на свидание с девушкой, которую недавно встретил в баре. Тем временем Маршал и Лили решают, что пора сменить квартиру, которую они делят с Тедом, на что-то более подходящее. В результате поисков они находят дом своей мечты и буквально влюбляются в него, но, увы, позволить его себе не могут. Позже Маршал все-таки соглашается на покупку, но обнаруживает, что квартира была создана по некачественному проекту и расположена в районе с плохой экологической обстановкой...



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