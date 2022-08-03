Wink
Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2006) сезон 2 смотреть онлайн

9.42006, How I Met Your Mother 22 серии
Комедия, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Гадаете, что же стало с героями любимого сериала? Приготовьтесь узнать все-все подробности, ведь на Wink сериал «Как я встретил вашу маму 2 сезон» представлен бесплатно и в хорошем качестве.

Сердце Маршала вновь свободно, и он отправляется навстречу новым романтическим приключениям, отдаляясь от Лили. Вскоре он знакомится с очаровательной кассиршей Хлоей и приглашает ее на свидание в любимый паб. Барни и Тед отговаривают его, ведь у девушки сумасшедшие глаза, а это верный признак проблем с гневом. Друзья случайно узнают любопытные детали биографии Робин. Оказывается, она терпеть не может торговые центры еще с тех пор, как была подростком. Маршал и Барни выдвигают собственные теории не этот счет и заключают пари: тот, чья версия окажется верной, получит возможность «наградить» побежденного несколькими пощечинами.

Чтобы бесплатно смотреть второй сезон сериала «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей», заходите на Wink. Все серии доступны в хорошем качестве, и в каждой вас ждет огромное количество шуток! Любимый сериал онлайн — можно ли найти лучший вариант для досуга?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

