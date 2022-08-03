Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2006) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Гадаете, что же стало с героями любимого сериала? Приготовьтесь узнать все-все подробности, ведь на Wink сериал «Как я встретил вашу маму 2 сезон» представлен бесплатно и в хорошем качестве.
Сердце Маршала вновь свободно, и он отправляется навстречу новым романтическим приключениям, отдаляясь от Лили. Вскоре он знакомится с очаровательной кассиршей Хлоей и приглашает ее на свидание в любимый паб. Барни и Тед отговаривают его, ведь у девушки сумасшедшие глаза, а это верный признак проблем с гневом. Друзья случайно узнают любопытные детали биографии Робин. Оказывается, она терпеть не может торговые центры еще с тех пор, как была подростком. Маршал и Барни выдвигают собственные теории не этот счет и заключают пари: тот, чья версия окажется верной, получит возможность «наградить» побежденного несколькими пощечинами.
Чтобы бесплатно смотреть второй сезон сериала «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей», заходите на Wink. Все серии доступны в хорошем качестве, и в каждой вас ждет огромное количество шуток! Любимый сериал онлайн — можно ли найти лучший вариант для досуга?
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер