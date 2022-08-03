Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Комедийный сериал «Как я встретил вашу маму » познакомит зрителей с историей Теда Мосби и его друзей. Стоит запастись попкорном и расположиться поудобнее, ведь смотреть «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей» и в хорошем качестве можно бесконечно!
27-летний Тед живет в Нью-Йорке вместе с лучшим другом Маршалом Эриксоном и его девушкой Лили Олдрин. Парочка встречается вот уже восемь лет и решает узаконить свои отношения. Вдохновленный этим событием, Тед приступает к активным поискам своей идеальной второй половинки. События развиваются как в сказке: оказавшись в пабе, он встречается взглядом с Робин Щербатски, журналисткой из Канады… С этого момента начинается роман между героями. После нескольких свиданий герои понимают, что хотят разного. Робин, в отличие от Теда, вовсе не стремится к серьезным отношениям. Расставшись с девушкой и сохранив с ней дружеские отношения, Мосби начинает встречаться с Викторией…
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Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер