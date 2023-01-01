Игра (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

В продолжении мягкого перезапуска спортивного драмеди Таше, Малику и Джеймисону придется вновь столкнуться с призраками прошлого, а забастовка игроков приведет к серьезным финансовым проблемам. Выдержат ли герои выпавшие им испытания, расскажет сериал «Игра». Смотрите 2 сезон сериала «Игра» в подписке Amediateka на Wink.



Футболисты бастуют, и для агента Таши Мак это не сулит ничего хорошего. Она не убедила Малика Райта помешать забастовке, тем самым нарушив свою часть сделки с Полковником. Теперь ей предстоит выплатить огромный кредит раньше срока, а сам Полковник не прочь воспользоваться ситуацией. Он планирует взять на себя управление компанией, которую Таша создавала с таким трудом, а взамен предлагает ей лишь символическую должность. В эти сложные времена без помощи друзей и связей в индустрии не обойтись.



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