Игра (сериал, 2021) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Игра. Сезон 2. Серия 1
Игра
2-й сезон
1-я серия
7.22021, The Game
Драма, Комедия18+
О сериале

В продолжении мягкого перезапуска спортивного драмеди Таше, Малику и Джеймисону придется вновь столкнуться с призраками прошлого, а забастовка игроков приведет к серьезным финансовым проблемам. Выдержат ли герои выпавшие им испытания, расскажет сериал «Игра» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.

Футболисты бастуют, и для агента Таши Мак это не сулит ничего хорошего. Она не убедила Малика Райта помешать забастовке, тем самым нарушив свою часть сделки с Полковником. Теперь ей предстоит выплатить огромный кредит раньше срока, а сам Полковник не прочь воспользоваться ситуацией. Он планирует взять на себя управление компанией, которую Таша создавала с таким трудом, а взамен предлагает ей лишь символическую должность. В эти сложные времена без помощи друзей и связей в индустрии не обойтись.

Увидеть, как Таша распутывает этот клубок проблем, вы сможете, если будете смотреть сериал «Игра» онлайн в хорошем качестве на Wink в подписке Amediateka.

Сериал Игра 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

6.5 IMDb

