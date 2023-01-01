Игра (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Перезапуск культового сериала о профессиональных темнокожих спортсменах, которые борются за славу и уважение в футбольной лиге. В мире профессионального спорта царит сексизм и расизм. Спортивный менеджер Таша Мак делает все возможное, чтобы уберечь своих клиентов от произвола и обеспечить им успешную карьеру. Среди подопечных Таши находится и ее сын Малик. В большом и опасном Лас-Вегасе им предстоит столкнуться как с проблемами гендерного неравенства, так и с презрением со стороны других футболистов. Оцените повзрослевший взгляд на культуру темнокожего населения, которые борются с реальными, а не вымышленными проблемами современного общества, на видеосервисе Wink — сериал «Игра» 2021 года можно смотреть онлайн и без рекламы уже сейчас! Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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