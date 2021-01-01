Игра (сериал, 2021) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
В продолжении мягкого перезапуска спортивного драмеди Таше, Малику и Джеймисону придется вновь столкнуться с призраками прошлого, а забастовка игроков приведет к серьезным финансовым проблемам. Выдержат ли герои выпавшие им испытания, расскажет сериал «Игра» — 2 сезон смотреть онлайн можно на Wink в подписке Amediateka.
Футболисты бастуют, и для агента Таши Мак это не сулит ничего хорошего. Она не убедила Малика Райта помешать забастовке, тем самым нарушив свою часть сделки с Полковником. Теперь ей предстоит выплатить огромный кредит раньше срока, а сам Полковник не прочь воспользоваться ситуацией. Он планирует взять на себя управление компанией, которую Таша создавала с таким трудом, а взамен предлагает ей лишь символическую должность. В эти сложные времена без помощи друзей и связей в индустрии не обойтись.
Увидеть, как Таша распутывает этот клубок проблем, вы сможете, если будете смотреть сериал «Игра» онлайн в хорошем качестве на Wink в подписке Amediateka.
Сериал Игра 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЭЛРежиссёр
Эли
Лерой
- ПОРежиссёр
Питер
О’Фаллон
- КПРежиссёр
Келли
Парк
- Режиссёр
Кевин
Брэй
- ВРАктриса
Венди
Рэкуэл Робинсон
- ВВАктёр
Вон
В. Хеброн
- Актёр
Хоси
Чанчес
- ТДАктёр
Тим
Дейли
- СБАктёр
Сесил
Блатчер
- ТУАктёр
Тирик
Уизерс
- МБСценарист
Мара
Брок Акил
- ДГСценарист
Девон
Греггори
- МУСценарист
Майя
Уильямс
- БЭСценарист
Брайан
Эджестон
- САПродюсер
Салим
Акил
- ПФМонтажёр
Пол
Фонтейн
- ДЖОператор
Даррен
Жене
- КФКомпозитор
Курт
Фаркуар