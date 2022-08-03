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И на камнях растут деревья
1-й сезон

И на камнях растут деревья (сериал, 1985) сезон 1 смотреть онлайн

9.21985, И на камнях растут деревья. Сезон 1 2 серии
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

IX век, завоевательные походы викингов в разгаре. Один из их отрядов нападает на деревню ильменских словен, на защиту которой выходят только юноши, поскольку мужчины погибли в недавней битве. На поединок с лучшим воином викингов выходит отважный Кукша. Он проигрывает, но своей храбростью впечатляет Торира, предводителя нападающих, который решает сделать из него воина. Кукша получает имя Эйнар Счастливый и начинает совершенно новую жизнь.

Страна
СССР, Норвегия
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И на камнях растут деревья»