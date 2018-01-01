И на камнях растут деревья (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.11985, И на камнях растут деревья. Серия 1
Драма, Приключения12+
Сезоны и серии
О сериале
IX век, завоевательные походы викингов в разгаре. Один из их отрядов нападает на деревню ильменских словен, на защиту которой выходят только юноши, поскольку мужчины погибли в недавней битве. На поединок с лучшим воином викингов выходит отважный Кукша. Он проигрывает, но своей храбростью впечатляет Торира, предводителя нападающих, который решает сделать из него воина. Кукша получает имя Эйнар Счастливый и начинает совершенно новую жизнь.
Сериал И на камнях растут деревья 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb
- КАРежиссёр
Кнут
Андерсен
- СРРежиссёр
Станислав
Ростоцкий
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- ПБАктриса
Петронелла
Баркер
- ТСАктёр
Тор
Стокке
- ТФАктёр
Торгейр
Фоннлид
- ДААктёр
Джон
Андерсен
- ЛФАктриса
Лизе
Фьелдстад
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- Актёр
Михаил
Глузский
- ВКАктёр
Василий
Кравцов
- ВПАктриса
Вера
Панасенкова
- ААСценарист
Александр
Александров
- СРСценарист
Станислав
Ростоцкий
- ГШСценарист
Геннадий
Шумский
- АРАктёр дубляжа
Анатолий
Ромашин
- НМАктриса дубляжа
Нина
Меньшикова
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ЛКМонтажёр
Лидия
Коростелёва
- ВШОператор
Вячеслав
Шумский
- ЭМКомпозитор
Эгиль
Монн-Иверсен