И на камнях растут деревья (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

IX век, завоевательные походы викингов в разгаре. Один из их отрядов нападает на деревню ильменских словен, на защиту которой выходят только юноши, поскольку мужчины погибли в недавней битве. На поединок с лучшим воином викингов выходит отважный Кукша. Он проигрывает, но своей храбростью впечатляет Торира, предводителя нападающих, который решает сделать из него воина. Кукша получает имя Эйнар Счастливый и начинает совершенно новую жизнь.



