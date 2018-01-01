И на камнях растут деревья. Серия 1
Wink
Сериалы
И на камнях растут деревья
1-й сезон
1-я серия

И на камнях растут деревья (сериал, 1985) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.11985, И на камнях растут деревья. Серия 1
Драма, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

IX век, завоевательные походы викингов в разгаре. Один из их отрядов нападает на деревню ильменских словен, на защиту которой выходят только юноши, поскольку мужчины погибли в недавней битве. На поединок с лучшим воином викингов выходит отважный Кукша. Он проигрывает, но своей храбростью впечатляет Торира, предводителя нападающих, который решает сделать из него воина. Кукша получает имя Эйнар Счастливый и начинает совершенно новую жизнь.

Сериал И на камнях растут деревья 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «И на камнях растут деревья»