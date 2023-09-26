Гвен Джонс — ученица Мерлина. Сезон 1
Wink
Сериалы
Гвен Джонс — ученица Мерлина
1-й сезон

Гвен Джонс — ученица Мерлина (сериал, 2002) сезон 1 смотреть онлайн

8.12002, Guinevere Jones 13 серий
Драма, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

14-летняя Гвен Джонс приезжает с матерью из Канады в Австралию, где встречает Мерлина и узнает, что она является реинкарнацией Гвиневеры из Камелота, и что ее истинное предназначение заключается в борьбе со злом.

Страна
Канада, Австралия
Жанр
Семейный, Драма, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гвен Джонс — ученица Мерлина»