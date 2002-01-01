Гвен Джонс — ученица Мерлина. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Гвен Джонс — ученица Мерлина
1-й сезон
12-я серия

Гвен Джонс — ученица Мерлина (сериал, 2002) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.22002, Guinevere Jones
Драмы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

14-летняя Гвен Джонс приезжает с матерью из Канады в Австралию, где встречает Мерлина и узнает, что она является реинкарнацией Гвиневеры из Камелота, и что ее истинное предназначение заключается в борьбе со злом.

Сериал Гвен Джонс — ученица Мерлина 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Австралия, Канада
Качество
Full HD
Жанры
Семейные, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гвен Джонс — ученица Мерлина»

Всё