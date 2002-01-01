Гвен Джонс — ученица Мерлина (сериал, 2002) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
8.22002, Guinevere Jones
Драмы, Фэнтези12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 1
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 2
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 3
- 12+23 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 4
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 5
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 6
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 7
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 8
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 9
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 10
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 11
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 12
- 12+24 мин
Гвен Джонс — ученица Мерлина
Сезон 1 Серия 13
Сюжет
14-летняя Гвен Джонс приезжает с матерью из Канады в Австралию, где встречает Мерлина и узнает, что о�на является реинкарнацией Гвиневеры из Камелота, и что ее истинное предназначение заключается в борьбе со злом.
Сериал Гвен Джонс — ученица Мерлина 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПШРежиссёр
Питер
Шарп
- АКРежиссёр
Арни
Кусто
- БХРежиссёр
Билл
Хьюз
- ПАРежиссёр
Пино
Амента
- ТХАктриса
Тамара
Хоуп
- ГЛАктриса
Грета
Ларкинс
- ДБАктёр
Дэмиен
Боди
- ЯГАктёр
Яни
Гельман
- ЭААктёр
Элин
Абелла
- БНАктриса
Бриджет
Невал
- ПТАктриса
Пепе
Тревор
- Актёр
Крис
Хемсворт
- ДЛАктёр
Дэвид
Ле Пейдж
- ТХАктёр
Тед
Хэмилтон
- ДМСценарист
Джон
Медоуз
- СКПродюсер
Сара
Кронин
- ТППродюсер
Том
Паркинсон
- МРХудожник
Майкл
Ральф
- ШДМонтажёр
Шарлотта
Дишер
- РКМонтажё�р
Роберт
К. Спрогис