Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Однако девушка не догадывается, что именно он стал невольным убийцей отца ее ребенка.



