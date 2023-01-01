Груз прошлого (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив ребенка, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Маша не догадывается, что именно Петр стал невольным убийцей отца ее ребенка. Сможет ли Маша простить его, а Петр заслужить ее любовь?
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- ВБАктриса
Валерия
Бурдужа
- Актёр
Родион
Галюченко
- Актриса
Ольга
Дубровина
- НБАктриса
Н�аталья
Бичан
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- НААктёр
Никита
Абдулов
- МФАктриса
Мария
Фелянина
- ЯТАктёр
Ян
Теплов
- ГСАктёр
Геннадий
Семёнов
- НДАктёр
Николай
Дроздовский
- АКСценарист
Алена
Купцова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- НШПродюсер
Ника
Шишко
- ОМПродюсер
Ольга
Миронова
- АДХудожник
Антон
Дериглазов
- ИКОператор
Игорь
Крачковский
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков