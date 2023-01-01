Груз прошлого
Wink
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Груз прошлого
8.72022, Груз прошлого 1 сезон
Мелодрамы18+

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Груз прошлого (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Медсестра Маша Звонарева теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив ребенка, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Маша не догадывается, что именно Петр стал невольным убийцей отца ее ребенка. Сможет ли Маша простить его, а Петр заслужить ее любовь?


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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Груз прошлого»

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