Wink
Сериалы
Грандиозное шоу
1-й сезон

Грандиозное шоу (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Widaehan syo 16 серий
Драма, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Корейская дорама о политике, который внезапно обрел взрослую дочь и решил использовать ее в предвыборной гонке. Бывший депутат Ви Дэ Хан мечтает возобновить политическую карьеру, как вдруг на его пути возникает Да Джон. После смерти матери девушка в одиночку воспитывает младших брата и сестру. Из-за этого Да Джон и решила найти Ви Дэ Хана, узнав, что он является ее отцом. Сначала политик удивляется внезапным родственникам, но затем понимает, что статус героического отца-одиночки повысит его шансы на победу в выборах. дораму «Грандиозное шоу» (2019) вы можете смотреть онлайн с русской озвучкой и в хорошем качестве

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb