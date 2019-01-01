Грандиозное шоу (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Корейская дорама о политике, который внезапно обрел взрослую дочь и решил использовать ее в предвыборной гонке. Бывший депутат Ви Дэ Хан мечтает возобновить политическую карьеру, как вдруг на его пути возникает Да Джон. После смерти матери девушка в одиночку воспитывает младших брата и сестру. Из-за этого Да Джон и решила найти Ви Дэ Хана, узнав, что он является ее отцом. Сначала политик удивляется внезапным родственникам, но затем понимает, что статус героического отца-одиночки повысит его шансы на победу в выборах. дораму «Грандиозное шоу» (2019) вы можете смотреть онлайн с русской озвучкой и в хорошем качестве
