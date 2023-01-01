Грандиозное шоу
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Грандиозное шоу

Грандиозное шоу (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Widaehan syo 1 сезон
Драмы, Комедии16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Бывший депутат Ви Дэ-хан снова идет на выборы, когда вдруг выясняется, что у него есть 18-летняя дочь. Девушка рассказывает ему, что мать погибла в автокатастрофе, и теперь он должен заботиться о ней, двух ее младших братьях и сестре. Политик решает устроить из этого шоу.

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Рейтинг

7.5 IMDb