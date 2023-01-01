Грандиозное шоу (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.82019, Widaehan syo 1 сезон
Драмы, Комедии16+
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+70 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+62 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+68 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+63 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+66 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+63 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+62 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+63 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+64 мин
Грандиозное шоу
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Бывший депутат Ви Дэ-хан снова идет на выборы, когда вдруг выясняется, что у него есть 18-летняя дочь. Девушка рассказывает ему, что мать погибла в автокатастрофе, и теперь он должен заботиться о ней, двух ее младших братьях и сестре. Политик решает устроить из этого шоу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.5 IMDb