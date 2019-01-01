Грандиозное шоу. Сезон 1. Серия 12
Wink
Сериалы
Грандиозное шоу
1-й сезон
12-я серия

Грандиозное шоу (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.82019, Widaehan syo
Драма, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Корейская дорама о политике, который внезапно обрел взрослую дочь и решил использовать ее в предвыборной гонке. Бывший депутат Ви Дэ Хан мечтает возобновить политическую карьеру, как вдруг на его пути возникает Да Джон. После смерти матери девушка в одиночку воспитывает младших брата и сестру. Из-за этого Да Джон и решила найти Ви Дэ Хана, узнав, что он является ее отцом. Сначала политик удивляется внезапным родственникам, но затем понимает, что статус героического отца-одиночки повысит его шансы на победу в выборах. дораму «Грандиозное шоу» (2019) вы можете смотреть онлайн с русской озвучкой и в хорошем качестве

Сериал Грандиозное шоу 1 сезон 12 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.5 IMDb