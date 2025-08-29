Год на орбите. Сезон 1
Wink
Сериалы
Год на орбите
1-й сезон

Год на орбите (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Год на орбите. Сезон 1 15 серий
Документальный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Проект «Год на орбите» — комплексный телевизионный проект, посвященный уникальному полету российского космонавта Михаила Корниенко, который провел на орбите 340 суток. Информация, полученная в ходе исследований в процессе этой экспедиции, возможно, будет основой для будущих более длительных экспедиций. В том числе и полетов к другим планетам.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

Рейтинг