Год на орбите (сериал, 2015) смотреть онлайн

Проект «Год на орбите» — комплексный телевизионный проект, посвященный уникальному полету российского космонавта Михаила Корниенко, который провел на орбите 340 суток. Информация, полученная в ходе исследований в процессе этой экспедиции, возможно, будет основой для будущих более длительных экспедиций. В том числе и полетов к другим планетам.

