WinkСериалыГод на орбите1-й сезонПоехали!!!
Год на орбите (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
2015, Поехали!!!
Документальный12+
Сезоны и серии
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 12+27 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 12+26 мин
Год на орбите
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
О сериале
Проект «Год на орбите» — комплексный телевизионный проект, посвященный уникальному полету российского космонавта Михаила Корниенко, который провел на орбите 340 суток. Информация, полученная в ходе исследований в процессе этой экспедиции, возможно, будет основой для будущих более длительных экспедиций. В том числе и полетов к другим планетам.