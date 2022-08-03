Фортитьюд (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн

В третьем сезоне сериала зрителей ждет новая встреча с немногословным и суровым шерифом Дэном Андерссеном. Дэн снова возвращается к работе – еще более злой, безумный и опасный, чем когда-либо раньше. Неудивительно, если учесть все, что происходило в Фортитьюде за последнее время. Жизнь в городке не становится более спокойной и безопасной — непонятные убийства и череда загадочных преступлений давят на шерифа необходимостью раскрыть все эти загадки как можно скорее.

