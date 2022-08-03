Фортитьюд (сериал, 2018) сезон 3 смотреть онлайн
2018, Fortitude 4 серии
Драма, Мистика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В третьем сезоне сериала зрителей ждет новая встреча с немногословным и суровым шерифом Дэном Андерссеном. Дэн снова возвращается к работе – еще более злой, безумный и опасный, чем когда-либо раньше. Неудивительно, если учесть все, что происходило в Фортитьюде за последнее время. Жизнь в городке не становится более спокойной и безопасной — непонятные убийства и череда загадочных преступлений давят на шерифа необходимостью раскрыть все эти загадки как можно скорее.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Ник
Харран
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- СГАктриса
Софи
Гробель
- Актёр
Стэнли
Туччи
- БХАктёр
Бьёдн
Хлинур Харальдссон
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- МНАктриса
Миа
Нильсен-Ексен
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- АМАктриса
Александра
Моэн
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ДБАктёр
Даррен
Бойд
- СДСценарист
Саймон
Дональд
- СДПродюсер
Саймон
Дональд
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БФКомпозитор
Бен
Фрост