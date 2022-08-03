Фортитьюд (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
2015, Fortitude 12 серий
Драма, Ужасы18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В маленьком городке на севере Шпицбергена протекала довольно мирная жизнь. Здесь работали ученые и шахтеры, снимал свои фотографии знаменитый фотограф. Главной проблемой городка были белые медведи, которые могли то забрести в поселение, и уж тем более были опасны для тех, кто решил прогуляться за его пределами. Здесь суровая жизнь — нельзя выходить из городка без винтовки. Губернатор Фортитьюда вынашивает туристический проект — отель во льдах, который должен привлечь публику и деньги в городок. Но ученые не слишком горят желанием отдавать это местечко толпам любопытных… Один из ученых, Чарли становится жертвой чудовищного убийства.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ХМРежиссёр
Хетти
Макдональд
- СМРежиссёр
Сэм
Миллер
- Режиссёр
Ник
Харран
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- СГАктриса
Софи
Гробель
- Актёр
Стэнли
Туччи
- БХАктёр
Бьёдн
Хлинур Харальдссон
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- МНАктриса
Миа
Нильсен-Ексен
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- АМАктриса
Александра
Моэн
- Актриса
Вероника
Эчеги
- ДБАктёр
Даррен
Бойд
- СДСценарист
Саймон
Дональд
- СДПродюсер
Саймон
Дональд
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЯММонтажёр
Ян
Майлз
- ГШОператор
Гари
Шоу
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БФКомпозитор
Бен
Фрост