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Фортитьюд
1-й сезон

Фортитьюд (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Fortitude 12 серий
Драма, Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В маленьком городке на севере Шпицбергена протекала довольно мирная жизнь. Здесь работали ученые и шахтеры, снимал свои фотографии знаменитый фотограф. Главной проблемой городка были белые медведи, которые могли то забрести в поселение, и уж тем более были опасны для тех, кто решил прогуляться за его пределами. Здесь суровая жизнь — нельзя выходить из городка без винтовки. Губернатор Фортитьюда вынашивает туристический проект — отель во льдах, который должен привлечь публику и деньги в городок. Но ученые не слишком горят желанием отдавать это местечко толпам любопытных… Один из ученых, Чарли становится жертвой чудовищного убийства.

Страна
Великобритания
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фортитьюд»