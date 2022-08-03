Фортитьюд (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

В маленьком городке на севере Шпицбергена протекала довольно мирная жизнь. Здесь работали ученые и шахтеры, снимал свои фотографии знаменитый фотограф. Главной проблемой городка были белые медведи, которые могли то забрести в поселение, и уж тем более были опасны для тех, кто решил прогуляться за его пределами. Здесь суровая жизнь — нельзя выходить из городка без винтовки. Губернатор Фортитьюда вынашивает туристический проект — отель во льдах, который должен привлечь публику и деньги в городок. Но ученые не слишком горят желанием отдавать это местечко толпам любопытных… Один из ученых, Чарли становится жертвой чудовищного убийства.

