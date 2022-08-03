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Финансовая грамотность
1-й сезон

Финансовая грамотность (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.22019, Финансовая грамотность. Сезон 1 10 серий
Образовательные18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В наше время необходимо разбираться в нюансах финансовых операций, понимать, как распознать мошенников и как с выгодой для себя инвестировать. Эти ролики расскажут вам об основных моментах, которые нужно знать.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные

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