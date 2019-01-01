Финансовая грамотность. Как выбрать банк
Wink
Сериалы
Финансовая грамотность
1-й сезон
3-я серия

Финансовая грамотность (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.22019, Финансовая грамотность. Как выбрать банк
Образовательные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В наше время необходимо разбираться в нюансах финансовых операций, понимать, как распознать мошенников и как с выгодой для себя инвестировать. Эти ролики расскажут вам об основных моментах, которые нужно знать.

Сериал Финансовая грамотность 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Образовательные
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг