Финансовая грамотность
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Финансовая грамотность

Финансовая грамотность (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.02019, Финансовая грамотность 1 сезон
Образовательные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наше время необходимо разбираться в нюансах финансовых операций, понимать, как распознать мошенников и как с выгодой для себя инвестировать. Эти ролики расскажут вам об основных моментах, которые нужно знать.

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