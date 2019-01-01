Финансовая грамотность. Банковские аукционы. Живые торги
Wink
Сериалы
Финансовая грамотность
1-й сезон
1-я серия

Финансовая грамотность (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02019, Финансовая грамотность. Банковские аукционы. Живые торги
Образовательные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В наше время необходимо разбираться в нюансах финансовых операций, понимать, как распознать мошенников и как с выгодой для себя инвестировать. Эти ролики расскажут вам об основных моментах, которые нужно знать.

Сериал Финансовая грамотность 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Образовательные

Рейтинг