Фактор страха (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Возвращение захватывающего шоу, в котором блогеры, актеры, спортсмены и певцы преодолевают фобии на глазах у всей страны. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть «Фактор страха» — 1 сезон доступен без рекламы на нашем сервисе!



В первом сезоне участникам предстоит объединиться в пары и справиться со своими страхами, чтобы выиграть 300 тысяч рублей, которые пойдут на благотворительность. Приз возьмет та команда, которая преодолеет все индивидуально подобранные испытания. Участники до последнего не знают, что их ждет на площадке, так что морально подготовиться не сможет никто. Бороться с фобиями будут 32 звездных дуэта, а поддерживать смельчаков предстоит актеру Алексею Чадову.



Если хотите узнать, кому удастся пересилить себя, а кто спасует и отправится домой, включайте шоу «Фактор страха». Смотреть онлайн 1 сезон можно на нашем сервисе Wink!



Сериал Фактор страха 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.