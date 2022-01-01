Фактор страха (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Возвращение популярного экстремального реалити-шоу в новом прочтении. Телеканал СТС собрал вместе звезд шоу-бизнеса, готовых проверить свою смелость ради шанса выиграть денежный приз в размере трехсот тысяч рублей, который отправится в благотворительный фонд. Под неусыпным контролем ведущего Алексея Чадова знаменитые гости проходят испытания, специально разработанные для каждого из них. Участники должны выполнять опасные трюки не хуже профессиональных каскадеров, полностью полагаясь на свои навыки и доверие к партнеру. Наблюдайте за захватывающими испытаниями звездных участников на Wink — смотреть «Фактор страха» 2023 года можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!



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