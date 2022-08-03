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Это мы
4-й сезон

Это мы (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн

8.92019, This Is Us 36 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Драматический сериал об истории одной семьи, переплетениях человеческих судеб и счастье, которое всегда где-то рядом.

Замечательный актерский состав, близкие каждому из нас темы, номинации на премии «Золотой глобус» и «Эмми» — это лишь несколько причин начать смотреть онлайн сериал «Это мы» 4 сезон, доступный для просмотра на Wink в хорошем качестве.

Новые серии популярной драмы телеканала NBC перенесут вас в 70-е годы, когда история любви главных героев Джека и Ребекки только начиналась. Шоураннер сериала Элизабет Бергер рассказала в одном из интервью, что зрители увидят знакомство Джека с родителями любимой девушки, самый романтичный период в жизни пары и то, с чем столкнулись влюбленные после него. Тема одиночества, настигнувшего Ребекку после смерти Джека, раскроется в полной мере.

Если вам не терпится узнать подробности прошлого любимых героев и познакомиться с новыми, начинайте смотреть онлайн сериал «Это мы» 4 сезон в хорошем качестве на Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Это мы»