Драматический сериал об истории одной семьи, переплетениях человеческих судеб и счастье, которое всегда где-то рядом.



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Новые серии популярной драмы телеканала NBC перенесут вас в 70-е годы, когда история любви главных героев Джека и Ребекки только начиналась. Шоураннер сериала Элизабет Бергер рассказала в одном из интервью, что зрители увидят знакомство Джека с родителями любимой девушки, самый романтичный период в жизни пары и то, с чем столкнулись влюбленные после него. Тема одиночества, настигнувшего Ребекку после смерти Джека, раскроется в полной мере.



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