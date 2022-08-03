Это мы (сериал, 2019) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Драматический сериал об истории одной семьи, переплетениях человеческих судеб и счастье, которое всегда где-то рядом.
Замечательный актерский состав, близкие каждому из нас темы, номинации на премии «Золотой глобус» и «Эмми» — это лишь несколько причин начать смотреть онлайн сериал «Это мы» 4 сезон, доступный для просмотра на Wink в хорошем качестве.
Новые серии популярной драмы телеканала NBC перенесут вас в 70-е годы, когда история любви главных героев Джека и Ребекки только начиналась. Шоураннер сериала Элизабет Бергер рассказала в одном из интервью, что зрители увидят знакомство Джека с родителями любимой девушки, самый романтичный период в жизни пары и то, с чем столкнулись влюбленные после него. Тема одиночества, настигнувшего Ребекку после смерти Джека, раскроется в полной мере.
Если вам не терпится узнать подробности прошлого любимых героев и познакомиться с новыми, начинайте смотреть онлайн сериал «Это мы» 4 сезон в хорошем качестве на Wink!
Рейтинг
- КОРежиссёр
Кен
Олин
- ККРежиссёр
Крис
Кох
- Режиссёр
Гленн
Фикарра
- Режиссёр
Джон
Рекуа
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- КМАктриса
Крисси
Мец
- ДХАктёр
Джастин
Хартли
- СКАктриса
Сьюзэн
Келечи Уотсон
- КСАктёр
Крис
Салливан
- ЭБАктриса
Эрис
Бэйкер
- ФХАктриса
Фэйт
Херман
- ДУАктёр
Джон
Уэртас
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- ИАСценарист
Исаак
Аптакер
- СБПродюсер
Стив
Бирс
- Продюсер
Гленн
Фикарра
- ДФПродюсер
Дэн
Фогельман
- ГРХудожник
Грег
Ричман
- ГФХудожник
Гари
Фруткофф
- ДБХудожник
Дэн
Бишоп
- ХЛМонтажёр
Ховард
Ледер
- БПОператор
Бретт
Павлак
- СККомпозитор
Сиддхартха
Кхосла