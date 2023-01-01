Эскорт. Сезон 1
Wink
Сериалы
Эскорт
1-й сезон

Эскорт (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.82021, Эскорт. Сезон 1 10 серий
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Работающая в эскорт-агентстве девушка оказывается втянута в криминальный мир, когда ее коллегу находят мертвой после вечеринки. Сериал «Эскорт» — откровенная драма из Казахстана об обратной стороне красивой жизни.

Айсара приехала в Алматы семь лет назад, чтобы зарабатывать деньги — в том числе для того, чтобы отдавать долги своего отца. Для родителей она — примерная дочь с уважаемой работой, но на самом деле она трудится в агентстве элитных эскорт-услуг у деспотичной начальницы. Однажды Айсара просит свою коллегу Айнуру подменить ее на очередной изнурительной вечеринке, а на следующий день видит новости о ее смерти. Тут на пороге квартиры появляется Адиль, старший брат Айнуры, который пытается узнать, что произошло. Полиция подходит к расследованию спустя рукава, и Айсара решается помочь Адилю отыскать виновных в смерти девушки.

Что случилось на самом деле и сумеет ли Айсара вырваться из порочного круга, когда к ней придет настоящая любовь, вы узнаете, когда будете смотреть сериал «Эскорт» 2021 года онлайн на Wink.

Сериал Эскорт 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Казахстан
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг